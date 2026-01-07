Fazzini vicino al Bologna? Parla il ds Di Vaio: "Interessante, bel prospetto, ma è un giocatore della Fiorentina"

Ci ha pensato Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, a far luce sul presunto interessamento dei felsinei per un trequartista in forze alla Fiorentina.

Il commento

Nel prepartita di Bologna-Atalanta, che è iniziata da poco, ai microfoni di Sky Sport ha annunciato: “Fazzini è interessante, ma è un giocatore della Fiorentina e non è corretto parlarne. Se ne devo parlare in maniera generale è interessante, giovane, ha margini di miglioramento, ma non è un nostro obiettivo".