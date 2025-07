Porte girevoli: il Milan libera Sportiello e blocca Terracciano per il ruolo di vice Maignan

Pronti diversi incastri in Serie A per quanto riguarda i portieri di riserva. Come riporta Sky Sport, il Milan è pronto a liberare Marco Sportiello, con la risoluzione del contratto che lo dovrebbe riportare all'Atalanta come secondo portiere.

Per sostituirlo, il club rossonero avrebbe bloccato l'opzione Pietro Terracciano, che dovrebbe dunque essere il vice Maignan per la prossima stagione. Potrebbe essere rossonero il futuro del portiere viola, che nelle ultime ore era stato cercato anche dalla Cremonese.