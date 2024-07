Nella nostra intervista con l’ex portiere Marco Amelia, oggi allenatore e compagno di squadra dell’attuale tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ai tempi del Genoa, abbiamo trattato anche dell’acquisto di Moise Kean per l’attacco viola e delle possibili scelte sugli estremi difensori gigliati tra cui c’è Terracciano, in scadenza con la società il prossimo anno.

Kean è il nuovo attaccante della Fiorentina. Come mai secondo lei Palladino ha voluto lui? Può essere il centravanti di cui ha bisogno la squadra viola?

“Sono del parere che Kean debba ancora far vedere tutte le sue potenzialità come attaccante. Inoltre sono convinto che Raffaele sarà in grado di tirargliele fuori e farlo diventare finalmente un attaccante di grande livello”.

Parliamo di portieri: secondo lei Palladino punterà ancora su Terracciano dopo o su un altro profilo da cercare sul mercato? E C'è anche Martinelli che promette bene...!

“Sarà molto importante vedere quello che succederà in questo ritiro estivo. Non so quale sarà la scelta definitiva di Raffaele, ma la Fiorentina ha in casa molti portieri bravi a livello giovanile. Non sto parlando soltanto di Martinelli, ce ne sono anche tanti altri in maglia viola”.