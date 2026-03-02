Sospiro di sollievo per la Sampdoria, che ritrova una sua certezza: lesione smaltita, Martinelli torna in gruppo

Ottime notizie in casa Sampdoria - e di rimando, in casa Fiorentina - sulle condizioni di un punto cardine della formazione blucerchiata.

Smaltita la lesione

Infatti, si legge sul sito dei liguri, all'antivigilia della sfida tra Sampdoria e Juve Stabia il mister Gregucci ha recuperato una pedina fondamentale: si tratta di Tommaso Martinelli, portiere classe 2006, fermatosi circa due settimane fa per una lesione di primo grado al retto femorale destro. La società doriana comunica infatti che il talento di proprietà della Fiorentina è tornato ad allenarsi in gruppo, e sarà con ogni probabilità tra i convocati per la trasferta campana di mercoledì.

Un ritorno tanto atteso

Sarà un caso? Forse, ma le statistiche parlano chiaro: nelle cinque partite che Martinelli ha disputato in maglia blucerchiata, sono arrivati 3 successi e 2 pareggi, senza mai perdere. Da infortunato, invece, ha saltato due incontri… che la Samp ha perso contro Mantova e Bari, due compagini sottostanti i doriani in classifica.