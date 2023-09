Venturato: "Italiano guarda ai giovani e anche Dalle Mura potrebbe tornar comodo. Avete visto cosa è successo con Ranieri"

A seguito dell'infortunio di Mina, si è tornati a parlare di Christian Dalle Mura, inserito nella lista Uefa B dalla Fiorentina. Roberto Venturato, suo ex allenatore alla Spal, ne ha parlato a Radio Bruno:

“Dalle Mura ha talento e qualità. La Fiorentina credo che ci farà con lui, può dare il suo contributo all'interno del contesto. Italiano guarda ai giovani e se sono bravi sa dargli le possibilità”.

E ancora: “Avere un giocatore così è un valore aggiunto, anche se la continuità mancata in questi anni non lo ha aiutato. Ma si può superare concedendo opportunità, come successo con Ranieri”.