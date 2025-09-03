Conte non perde tempo e contro la Fiorentina è pronto a lanciare dal primo minuto l'ultimo innesto di mercato
Saranno due settimane importanti quelle in cui, durante la sosta per le Nazionali, la Fiorentina preparerà la sfida casalinga contro il Napoli. Si lavora ovviamente anche sul fronte opposto, con Antonio Conte che studia la miglior formazione da opporre alla squadra di Pioli sfruttando subito i rinforzi dal mercato.
Subito Hojlund
Secondo il quotidiano Cronache di Napoli, infatti, già al Franchi il tecnico azzurro potrebbe lanciare dal primo minuto l'ultimo arrivato Rasmus Hojlund, preferendolo dunque a Lorenzo Lucca. Tra i due si prevede una bella concorrenza per il posto da titolare, in attesa del ritorno di Lukaku che però non arriverà prima di svariati mesi.
