De Santis: "Qualità tecnica e buon percorso, di Infantino si parla in Argentina. I ruoli dove potrebbe esprimersi meglio con la Fiorentina"

Il procuratore e intermediario, Lorenzo De Santis, molto preparato in particolare sul mercato sudamericano, ha tratteggiato il profilo di Gino Infantino, giocatore argentino acquistato dalla Fiorentina nel fine settimana: “E' un elemento di cui si parla in Argentina - ha detto De Santis a Lady Radio - che ha qualità tecnica e ha alle spalle un buon percorso al Rosario Central. E' stato pagato una cifra che, per profilo e per età, anche nel malaugurato caso non vada bene sul campo, non ci saranno problemi ad essere ripresi dalla Fiorentina”.

E poi: “Il doppio impegno con la Conference, ti richiede qualche giocatore in più e Infantino può portarti qualcosa. In un 4-2-3-1 la posizione in cui può sentirsi più ‘comodo’ è sottopunta e in un 4-3-3 come mezz'ala sinistra ed è qui, in questo ruolo, che potrà fare il suo percorso migliore di crescita in Italia”.