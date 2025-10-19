Di Canio: "Ma come pensava di migliorare la Juventus con Nico Gonzalez che lottava al massimo per l'ottavo posto con la Fiorentina?"

Paolo Di Canio, ex Juve fra le tante altre, ha analizzato il momento negativo della Juventus negli studi di Sky Sport soffermandosi anche su un ex Fiorentina:

Momento NO anche in casa bianconera

“Il calcio è semplice, si parte dalla società. Giuntoli, che è stato l'unico uomo di calcio negli ultimi anni, che poteva costruire qualcosa, che ha scelto Thiago Motta e che ha fatto delle scelte che non sono andate bene... hanno cambiato velocemente per tanti motivi. Gli altri sono dei grandi manager, sono arrivati per cercare di limitare i danni, o diminuire i debiti di questa società”.

Stoccata a un ex attaccante viola

“Diminuendo il monte ingaggi, vai ad acquistare dei giocatori che sono magari dei buoni talenti, ma se noi dobbiamo pensare alla Juve che deve lottare velocemente per la prima posizione in Italia, o attaccare quella posizione... L'anno scorso quando sono arrivati Koopmeiners e Nico Gonzalez io ascoltavo e dicevo: ma come si fa a pensare che arrivino due giocatori che hanno lottato - Gonzalez - tre anni di seguito per arrivare ottavo nel campionato italiano, e Koopmeiners per arrivare al massimo quarto o quinto, e che debbano essere loro a portare la mentalità vincente agli altri dieci?”.