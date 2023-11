Fattori: "Il cambio di modulo potrebbe togliere lucidità a Bonaventura. Un nuovo acquisto sulla destra? No, vi spiego perché"

L'ex giocatore e tecnico della Fiorentina Sauro Fattori ha parlato a Lady Radio, intervenendo su vari temi di casa viola. Queste le sue parole: "Vi dico la mia per quanto riguarda un possibile cambio di modulo in 4-3-2-1. In un centrocampo a tre, i due interni devono anche spingere sugli esterni e secondo me questo potrebbe togliere lucidità a Bonaventura. Italiano però fa bene a testare tutte le opzioni sul tavolo.

Un nuovo innesto a destra? Dodo ne avrà ancora per diverso tempo, ma credo che un acquisto toglierebbe spazio a giovani interessanti come Kayode o Pierozzi"

https://www.fiorentinanews.com/news/490452454918/criscitiello-per-italiano-ultimo-giro-di-valzer-a-firenze-potrebbe-essere-maturo-abbastanza-per-roma-juventus-o-napoli