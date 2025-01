L'ex attaccante del Napoli ma non solo German Denis ha parlato a Radio Bruno della sfida in vista tra i partenopei e la Fiorentina, prevista per sabato prossimo al Franchi.

‘Kean giocatore più completo di Lukaku’

"La Fiorentina ha giocato bene con la Juventus, mettendola sempre in difficoltà. Contro il Napoli sarà una partita bellissima, è un buon momento per entrambe le squadre. Il Napoli riesce a vincere anche quando non gioca bene.

Lukaku ha difficoltà a far gol ma lavora tantissimo per la squadra, giocando di sponda. Kean a mio parere è un giocatore molto più completo, un finalizzatore, è veloce, partecipa al gioco e alla fase di non possesso".

‘Valentini assomiglia un po’ a Quarta, Folorunsho può dare una mano alla Fiorentina'

“Folorunsho? Ho giocato con lui alla Reggina e lo conosco bene. È un giocatore in crescita, l'anno al Verona gli è servito tanto, è un calciatore di grande intensità. Può ricoprire tanti ruoli e fa anche gol grazie al tiro da fuori e ai suoi inserimenti, aspetto in cui è molto forte. Al Napoli non sta avendo continuità, non è facile rendere avendo a disposizione pochi minuti. A Firenze, con maggiore spazio, può dare veramente una mano. Valentini è forte fisicamente e anche di testa, è bravo nell'anticipo, deve essere ‘pulito’ un po' sul piano tattico, ma è un difensore forte. Un po' assomiglia a Quarta, anche se più veloce, ma si può adattare alla costruzione dal basso”.