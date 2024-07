Bucchioni: "La Fiorentina deve far sentire Kean protagonista, è un giocatore da ritrovare. Vranckx vicino? Nulla di vero"

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenendo sul possibile mercato della Fiorentina. Questa la sua opinione, partendo da Kean.

‘Serve far sentire Kean protagonista’

“La Fiorentina ha un compito primario, far sentire protagonista il giocatore. Se si fa questo passaggio, è da 16 anni che si dice che può diventare un fenomeno. Se vuole diventare il numero 9 della Nazionale la Fiorentina può essere l'occasione giusta".

‘Niente di vero su Vranckx, è stato proposto ma…’

"Kean non è Nzola, che poteva sentire il peso della maglia. Ha giocato nel PSG… Lo scorso anno ha giocato in totale 7 partite, mettendo insieme tutti i minuti giocati, come fa a fare gol con questo minutaggio? E' un giocatore da ritrovare. Vranckx vicino? Nulla di vero. E' stato proposto alla Fiorentina 15 giorni fa”.