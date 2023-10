Nella serata di ieri, attraverso il proprio profilo X il sindaco di Firenze Dario Nardella aveva duramente criticato la gestione dell'ordine pubblico nella città. Il riferimento era ovviamente legato all'arrivo dei tifosi del Ferencvaros per assistere alla partita di Conference League, con gli ungheresi che sono arrivati in corteo fino in Piazza della Signoria. Questo quanto aeva scritto il sindaco: “Trovo grave e inaccettabile che la tifoseria del Ferencvaros sia arrivata fino a Piazza Signoria, davanti Palazzo Vecchio con cori offensivi e lancio di fumogeni, con il rischio di danneggiare i monumenti e provocare scontri con i passanti e altri tifosi”

Sotto il tweet, un utente aveva risposto ironicamente: “Fossi in lei mi lamenterei con il sindaco”. La risposta del primo cittadino fiorentino non si è fatta attendere: “Perché secondo lei è il sindaco incaricato di gestire l’ordine pubblico…?”. Le forze dell'ordine, infatti, per tali manifestazioni sono guidate in linea generale dalla questura cittadina.