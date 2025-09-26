La Fiorentina Femminile viaggia a gonfie vele verso l'inizio del campionato: goleada alla Ternana
Dopo il percorso in Serie A Women's Cup, competizione in cui è mancato l'accesso alle Final Four, la Fiorentina Femminile ultima la sua preparazione in vista dell'inizio del campionato (previsto il 5 ottobre contro il Napoli). Oggi la squadra di mister Pinones Arce è scesa in campo per un'amichevole contro la Ternana, vinta nettamente per 5-2.
Fiorentina Femminile, ottimo arrivo al campionato: vittoria netta in amichevole
Di seguito il tabellino della gara, riportato dai canali ufficiali del club.
TERNANA WOMEN: Bartalini, Breitner, Corrado, Pirone (C), Vigilucci, Pellegrino Cimo, Petrarca, Erzen, Regazzoli, Massimino, Di Giammarino.
A disposizione: Ciccioli, Ghioc, Pacini, Peruzzo, Pastrenge, Lazaro, Porcelli, Ferraresi, Labate, Quazzico, Ripamonti.
All.Antonio Cincotta
ACF FIORENTINA: Fiskerstrand, Van Der Zanden, Orsi, Johansen, Faerge, Woldvik, Severini (C), Curmark, Bredgaard, Omarsdottir, Janogy.
A disposizione: Catena, Wijnants, Lombardi, Della Peruta, Cherubini, Tryggvadottir, Bettineschi.
All.Pablo Pinones Arce
Risultato finale 2-5 (Severini F, Janogy x2 F, Orsi F, Lazaro T, Wijnants F, Quazzico T)