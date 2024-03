I vantaggi di avere uno stadio di proprietà

Quasi un anno fa, il 29 aprile 2023, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, pur essendosi dichiarato già da tempo disponibile a investire 300 milioni di tasca propria, disse in conferenza stampa: “lo stadio a Firenze è stato il primo fallimento della mia vita”.

Il Comune di Firenze ha trovato i fondi per il restyling del Franchi, un ammodernamento che avverrà tramite l'utilizzo di soldi pubblici.

Ma, al di là delle diverse opinioni di merito, cosa comporta la scelta di uno stadio di proprietà per la società e i tifosi?

Cinque stadi di proprietà

In Italia e in serie A, attualmente sono 5 gli stadi di proprietà di Juventus, Sassuolo, Udinese, Atalanta e Frosinone. La scelta della Juventus, risalente ormai a dieci anni fa, ha prodotto in questi anni un introito annuale per le casse della società in media pari a circa 7 volte l’introito degli anni precedenti; e, in percentuale, un importo pari a circa il 13% dell’intero fatturato.

I vantaggi che questo comporta

Per le società, avere uno stadio di proprietà comporta innanzitutto l’abbattimento dei costi di affitto, la durata della concessione e l’eventuale utilizzo dell’impianto. Il canone di affitto annuo, in base all’accordo tra i viola e il Comune, prevede il pagamento di circa un milione di canone annuo. A questo, si aggiungono le spese annuali per gli steward e le spese di Siae per l’intrattenimento musicale. Ma, al di là dei costi, ottime opportunità di guadagno piuttosto deriverebbero e derivano alle società dalla gestione dei servizi collegati alle aree private interne ed esterne allo stadio: aree vip, servizi di hospitality, museo, store, operazioni di merchandising e sponsor.

La trasformazione del Gewiss Stadium

Appena cinque giorni fa, il Presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha annunciato che per l’estate sarà pronto il nuovo Gewiss Stadium, con una mutata capienza da 19.500 a 25.000 posti tutti coperti e un nuovo parcheggio di 400 posti, mediante un investimento complessivo di oltre 100 milioni. Indubbiamente un grosso investimento, a vantaggio sia della società che dei tifosi.