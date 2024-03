Un anno di lavori al Franchi: Nuovi servizi igienici in Fiesole e gli interventi in Curva. Restauro per la Torre di Maratona

Il restyling dello stadio Franchi sta prendendo forma concreta. Scongiurato il trasloco della Fiorentina in un altro impianto, si giocherà con i lavori in corso.

Rimozione elementi estranei

Da giugno prossimo e fino al maggio 2025 si interverrà solo in Curva Fiesole ed in porzioni di Maratona e Tribuna. In Fiesole verranno effettuate le demolizioni delle opere edilizie aggiunte nel corso degli anni e la rimozione deli elementi estranei all'impianto.

I lavori in Fiesole

Poi verranno costruite le nuove gradinate e le maxi colonne laterale. Nell'arco temporale preso in considerazione verranno rimessi a nuovo i servizi igienici in Fiesole e ci sarà il restauro della torre di Maratona.