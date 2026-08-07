I dettagli sullo stipendio di Mastantuono: una divisione (quasi) a metà tra Fiorentina e Real, ma a certe condizioni...
Franco Mastantuono è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina: arriva dal Real Madrid in prestito secco. Emergono, intanto, nuovi dettagli sul pagamento del suo ingaggio.
Fiorentina-Real, ecco la suddivisione per Mastantuono
Fiorentina e Real Madrid hanno un accordo per la suddivisione dello stipendio dell'argentino, pagando in parti quasi uguali. Al club viola spetta la copertura del 60% della cifra; il restante 40% spetta chiaramente ai Blancos.
Le condizioni possono cambiare tutto
C'è comunque una clausola che potrebbe imporre alla Fiorentina di pagare interamente l'ingaggio annuale di Mastantuono. Al raggiungimento di determinate condizioni personali (di prestazioni del ragazzo) o di squadra (traguardi europei in classifica), i viola dovrebbero pagare la cifra intera e restituire anche il 40% inizialmente spettante al Real Madrid. A riportarlo è Radio Bruno Toscana.