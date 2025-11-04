Si continua con Galloppa fino alla sosta. La Fiorentina prende tempo per il nuovo allenatore: Vanoli in pole, possibilità Palladino

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina avrebbe deciso di prendere ulteriore tempo per decidere il nuovo allenatore per il post Pioli. Per questo, Daniele Galloppa rimarrà allenatore ad interim viola fino alla partita di Genova contro il Genoa.

Due gare con Galloppa

Saranno dunque due le gare con Galloppa in panchina: in Conference contro il Mainz e in Serie A contro il Genoa. Si continuano a valutare vari profili per l'allenatore dopo la retromarcia su D'Aversa.

I nomi

Il nome di Vanoli rimane caldo, ma un ritorno di Palladino non è da escludere ed è una possibilità contemplata dalla dirigenza. Sondati anche i profili di Nesta e Giampaolo, ma senza approfondimenti particolari.