La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli ripesca Comuzzo. Parisi e Fortini sulle fasce, in attacco una novità

Pochi minuti fa l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto quello che sarà l'undici titolare che questa sera sfiderà al Franchi l'AEK Atene nella quarta giornata del girone unico di Conference League. Come ipotizzabile il tecnico gigliato, in funzione della trasferta di domenica a Bergamo, cambia qualcosa.

Le scelte di Vanoli in vista dell'AEK Atene: novità in difesa e sulle fasce

Se tra i pali il ritorno di De Gea era ormai confermato da ieri, la novità è al centro della difesa. A mesi dall'ultima partita da titolare Pietro Comuzzo tornerà al centro della difesa al posto di Pablo Marì, apparso molto appannato contro la Juventus. Sulle fasce ci saranno Fortini a destra e Parisi a sinistra, mentre al centro, ai lati del regista Nicolussi Caviglia, ci saranno Ndour e Mandragora.

In attacco una novità: con Piccoli non al meglio deciso un turno di riposo per Kean e quindi la coppia offensiva sarà composta da Gudmundsson e da Dzeko.

Le due formazioni titolari a confronto

Queste le formazioni delle due squadre:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo; Ranieri; Fortini; Ndour, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All.: Paolo Vanoli.

AEK ATENE (4-2-3-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Pineda, Pereyra; Gacinovic, Marin, Koita; Jovic. All.: Marko Nikolic