Non dovrebbe essere settimana di viaggi per il duo Pradè-Ferrari, o almeno non di tournée insieme alla squadra secondo La Gazzetta dello Sport. La Fiorentina infatti dopo la mini pausa concessa da Palladino volerà in Inghilterra per disputare tre amichevoli: i dirigenti viola però dovrebbero rimanere a Firenze per portare avanti il mercato.

Nel mirino almeno due affari da chiudere: Colpani e Lovric sono i favoriti e i più vicini ma su entrambi ci sarà da sudare per arrivare al traguardo. La settimana conclusiva di luglio dovrà portare in dote almeno un paio di centrocampisti al neo allenatore viola.