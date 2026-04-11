Toh, chi si rivede: Il ritorno in campo di Biraghi dopo un'eternità
Cristiano Biraghi torna finalmente in campo. L’ex capitano della Fiorentina ha fatto il suo ingresso nel finale della sfida vinta dal Torino contro il Verona, ritrovando minuti che mancavano da tempo.
Il ritorno
Biraghi è entrato negli ultimi minuti della gara, mettendo insieme circa sette minuti complessivi. Una presenza breve, ma significativa, considerando che il terzino non giocava dallo scorso 10 gennaio.
Un rientro atteso, che rappresenta un primo passo verso il pieno reinserimento nelle rotazioni del Torino dopo un lungo periodo di assenza.
I numeri
Nel poco tempo a disposizione, Biraghi ha completato due passaggi senza però incidere in maniera diretta sul match. Dati inevitabilmente limitati, ma che certificano il ritorno in campo di un giocatore importante per esperienza e leadership.
Per l’ex Fiorentina si tratta ora di ritrovare continuità e condizione, con l’obiettivo di ritagliarsi nuovamente spazio nelle prossime gare.