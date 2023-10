Da ‘Amici Miei’ e ‘Berlinguer ti voglio bene’, fino a ‘Il Ciclone’, ‘Il pesce innamorato’ e ‘Pinocchio’ di Garrone, l’attore fiorentino Sergio Forconi si è fatto conoscere a livello nazionale. Il classe ’41 di San Casciano è tifoso della Fiorentina da sempre e a Il Brivido Sportivo si è soffermato sulla squadra viola toccando vari temi.

“Sto godendo come un riccio in questo bell’avvio della Fiorentina"- ha detto- Non mi sarei mai aspettato una Viola così bella e anche concreta in molte occasioni. Mi sta piacendo tutto: la compattezza del gruppo e l’allenatore sono le cose migliori. Italiano spesso e volentieri è stato criticato tanto per criticare. Abbiamo la fortuna di aver incontrato un ottimo tecnico, tra i migliori alla nostra portata e che sta dimostrando tante idee e margini di miglioramento. A me piace da impazzire!”.

“Gonzalez è un fenomeno, Bonaventura come il ‘vino bono’: invecchiando diventa migliore. E poi Martinez Quarta, che ci sta abituando anche al gol, e Arthur in cabina di regia. Questi i calciatori che mi piacciono di più. Penso che quest’anno siamo forti e ci divertiremo”.

Sull’avversario di oggi: “Per me con l’Empoli è un derby, perchè ho frequentato moltissimo la città e lì ho conosciuto mia moglie. Dopo la Fiorentina, nel mio cuore c’è l’Empoli. Gli azzurri sono certamente inferiori alla Fiorentina, ma può far girare le scatole alla squadra di Italiano, se non presa sul serio. Bisognerà stare svegli”.

Infine: “Vedo la Fiorentina parecchio in alto, ma metto a verbale che sto toccando tutto il ferro possibile e immaginabile. Come tutti gli uomini di teatro, sono legato a doppio filo alla scaramanzia, non posso sbilanciarmi più di tanto, non chiedetemi di più”.