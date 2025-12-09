La Gazzetta dello Sport: Tre acquisti per la scossa
La Gazzetta dello Sport si concentra sulla possibile mini-rivoluzione che la Fiorentina potrebbe mettere in atto durante il mercato di gennaio.
Il mercato
La Rosea scrive nel titolo principale che campeggia al centro della pagina: “La Viola cambia pelle”. In taglio alto la Gazzetta approfondisce scrivendo: “Almeno tre acquisti per dare la scossa. Boga prima scelta”.
In vista della Conference
In taglio basso il quotidiano si concentra anche sulle questioni di campo, provando ad ipotizzare il possibile undici che scenderà in campo in Conference League: “Oggi la ripresa per la Conference, da valutare Gosens e Fazzini”.
