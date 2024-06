Lucca e Brescianini: può partire l'affondo della Fiorentina. Il Monza dice no al prestito per Colpani, Zaniolo...

I sondaggi si trasformano in colloqui: per la Fiorentina sta arrivando il momento di affondare per gli obiettivi. La prossima settimana può già essere decisiva, in particolare per Lorenzo Lucca e Marco Brescianini. Le richieste sono chiare.

Lucca e Brescianini: quanto spendere?

Come riporta il portale de La Gazzetta dello Sport, l'Udinese non vuole scendere sotto i 15 milioni di euro per Lucca, dopo il riscatto dal Pisa spendendo 8 milioni. La decisione è in mano al club viola, puntare su di lui o virare su altri profili. Discorso analogo per il nome più forte per il centrocampo, ovvero Brescianini del Frosinone. Il Milan ha la il 50% sulla futura rivendita del calciatore, dunque i gialloblù vorrebbero 12 milioni di euro come base. Attenzione alla concorrenza di Napoli e Atalanta.

Colpani, no al prestito

Nel mirino c'è anche Andrea Colpani del Monza, chiesto dallo stesso Raffaele Palladino. No tassativo dei brianzoli all'ipotesi prestito, anche perché la concorrenza per lui è molto folta. Valutazione sui 15-20 milioni di euro. E Zaniolo? Gradisce le opzioni Atalanta e Fiorentina, la priorità è lasciare la Turchia. Discorso aperto.