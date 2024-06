Barak-Cagliari, si può fare? I dubbi del ds sardo, ma con una Fiorentina disposta a trattare

Il trequartista della Fiorentina Antonin Barak può lasciare il club viola? Difficilmente lo farà per andare al Cagliari, come dichiarato ieri dal ds dei rossoblù Bonato: “Situazione simile ad altri che vorremmo, ma fuori dalla nostra portata per motivi economici”. Possono esserci condizioni per cambiare la situazione?

Un'ipotesi difficile, ma…

Oristanio e Gaetano, con ogni probabilità, lasceranno Cagliari. Restano spazi liberi da completare. La Fiorentina non ha la pretesa di trattenere Barak, secondo quanto riportato da Calciocasteddu.it, soprattutto vista la richiesta di Palladino (Colpani). Ci sarà tanto da lavorare tra i due club per regolare le condizioni economiche, ma il Cagliari può contare sul bilancio completamente risanato.