E Christensen? Due mesi senza riflettori e un rientro continuamente rimandato. E adesso è difficile riprendersi il posto

Per la Fiorentina, almeno per quanto riguarda il ruolo del portiere, è una stagione meno complicata della precedente. Il miglioramento a vista d'occhio e di numeri di Terracciano non ha permesso uno sconvolgimento delle gerarchie. Ma se prima Oliver Christensen si è almeno regalato due notti da titolare in Coppa Italia, adesso è da tanto che non si fa vedere.

Il problema di Christensen

Inizialmente l'assenza del danese sembrava dover essere cosa da poco, poi c'è stata la decisione di intervenire sul ginocchio destro per sistemare il menisco, ormai oltre un mese fa mediante operazione. Un infortunio che non ha permesso al numero 53 viola di seguire l'onda dell'entusiasmo, dopo gli show sui rigori contro Parma e Bologna, comunque accompagnati da prestazioni decisamente più convincenti del suo inizio di stagione.

E adesso non sarà facile

Quando rientra Christensen? Non è ancora cosa nota. Sicuramente, ogni discorso è rimandato dopo la sosta per le Nazionali, quantomeno per tornare tra i convocati di Italiano. In caso di recupero, il danese potrà concedersi qualche occasione, ma non sarà così semplice. La Fiorentina sta per imboccare la fase clou della sua stagione e necessita delle sue certezze per non sbagliare nemmeno un colpo. Il ballottaggio con Terracciano, adesso, fatica a sussistere.