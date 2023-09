Dopo le ombre sul trasferimento di Amrabat a Manchester, il marocchino si rivede in campo ma si allena a parte. Ancora rimandato il suo debutto

Mentre il mercato del Manchester United è sotto osservazione a causa di alcune mosse in entrata come quella di Amrabat (LEGGI QUI), il centrocampista ex Fiorentina torna a farsi vedere per la prima volta da quando è ai Red Devils con gli scarpini ai piedi.

Il marocchino, però, si è allenato ancora a parte insieme al giovane Mainoo, a causa di una condizione fisica non al top dopo i problemi fisici. La squadra di ten Hag partirà stasera per Monaco, dove domani sera sfiderà il Bayern in Champions. Il debutto di Amrabat, però, sarà ancora rimandato.

https://www.fiorentinanews.com/news/319542955526/amrabat-e-non-solo-comprato-per-far-guadagnare-la-potente-agenzia-a-cui-e-legato-ten-hag-il-caso-scuote-la-premier