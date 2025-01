Niente Fiorentina per Buchanan: l'Inter ha trovato l'accordo con una squadra spagnola

In questi ultimi giorni di mercato, vista la partenza di Michael Kayode direzione Brentford, la Fiorentina ha cercato un possibile sostituto di Dodo. Tra i papabili nomi, c'è stato anche un interesse per Tajon Buchanan dell'Inter, cercato anche dal Torino e all'estero. Ma non rimarrà in Serie A.

Niente Fiorentina per Buchanan: ecco dove andrà

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è fatta per il passaggio di Buchanan al Villarreal. L'Inter lo cede in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto, fissato a 13 milioni di euro. Come sostituto, piace Nicola Zalewski della Roma. Niente Fiorentina, dunque, per il laterale canadese.