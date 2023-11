Alla fine Allegri non riesce a recuperare un titolarissimo per la sfida con la Fiorentina

Danilo non ci sarà contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore della Juventus si è allenato a parte anche oggi e quindi è praticamente certa la sua assenza domenica sera al Franchi.

Il brasiliano si era fatto male con la Nazionale, ma nelle scorse ore sembrava vicino al rientro in gruppo. Invece un piccolo contrattempo lo ha costretto a rimandare, ragion per cui contro la Fiorentina non verrà rischiato da Massimiliano Allegri. Davanti a Szczesny ci saranno quindi ancora Gatti, Bremer e Rugani.