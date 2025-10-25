Ma quale bollito, Dzeko si prende la scena europea e insegna il mestiere a Piccoli: il bosniaco insidia le gerarchie di Pioli

La serata di Vienna ha rinfrancato almeno uno dei due attaccanti di riserva della Fiorentina: Edin Dzeko. Il bosniaco ha trovato la sua seconda rete nel torneo, con una pregevole girata da bomber vero e a questo punto pretende un po' di spazio in più anche in campionato.

Il sorpasso

"Altro che bollito", scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Dzeko abbia al momento superato Piccoli nelle gerarchie di Pioli, che le ha definite come soggette a stravolgimento. Per l'ex Cagliari ci sarà da lavorare duro però perché sulle sue spalle pesa sempre un investimento grosso in estate.