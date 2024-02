Il nuovo Franchi dà appuntamento sul calendario al 2027: Fiorentina assente dopo il rifiuto all'invito del Comune

In occasione del sopralluogo di ieri, il sindaco Nardella ha avuto modo di addentrarsi nella timeline che porterà al restyling del Franchi, aggiungendo però un dettaglio non da poco: ovvero il possibile, probabile, slittamento del completamento della copertura al 2027. Il tutto insomma, in attesa del reperimento dei 55 milioni mancanti al progetto. Nel frattempo la Curva Ferrovia sarà chiusa a partire dal match di domani con la Lazio, poi in estate sarà il turno della Fiesole.

Assenza stonante quella della Fiorentina: il club era stato invitato, come scrive Repubblica, ma ha declinato la proposta, preferendo mantenersi su un ideale Aventino.