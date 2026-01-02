"Kean poteva evitare di andarsene in questo momento. Ma Commisso poteva negargli il permesso?"

Tiene banco, inevitabilmente, la notizia dell'assenza di Moise Kean al Viola Park. Anche il Corriere dello Sport si chiede, al di là dei motivi familiari che sono indiscutibili, se fosse necessaria una scelta del genere da parte dell'attaccante della Fiorentina.

Il pensiero su Kean… E Commisso?

Si legge sulle colonne del quotidiano: "E' naturale che ci sia chi avanza perplessità sull'assenza del numero 20 da Firenze in questi giorni e proprio sulla sponda della società per farlo andare via. Perplessità legittime. Poteva il calciatore evitare di andarsene in questo momento? Poteva Commisso dire ai suoi di dire a loro volta no al calciatore?".

E' andata così

"Ormai è andata così e vanno ancora ribaditi i motivi personali prima di qualsiasi giudizio. E poi Kean avrà un modo perfetto per cancellare dubbi e malumori assortiti".