La Salernitana chiude un colpo in prestito dalla Fiorentina

Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà su X, la Salernitana ha chiuso la trattativa per l'arrivo in granata di Davide Gentile dalla Fiorentina.

Il giocatore viene da un'esperienza in C

La società campana ha preso in prestito il terzino destro viola, che nell'ultima stagione ha giocato al Fiorenzuola in Serie C. Salto di categoria per il classe 2003, che giocherà la prossima stagione nella serie cadetta. A breve l'ufficialità dell'affare, con i dettagli sulla formula del trasferimento del difensore in Campania.