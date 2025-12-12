Nicolussi, le buone intenzioni non bastano. Finalmente Kean-Gud! Commisso continui a bere le bufale che gli rifilano sullo stadio...

Finalmente Vanoli può assaporare il dolce sapore della vittoria (anche se striminzita). E la Fiorentina accende un fiammifero nel buio pesto di questa stagione. Aver battuto la Dinamo Kiev – questa Dinamo Kiev – non è un’impresa da inserire nella storia del calcio, tuttavia i risultati positivi dovrebbero avere effetti corroboranti sul morale della squadra. E Dio sa quanto i viola ne abbiano bisogno.

Sulla partita non c’è molto da dire: avvio in pressing della Fiorentina, che presto torna al consueto tran tran. Vantaggio, meritato. Pareggio, che pare afflosciare le velleità viola. Cambi che, per una volta, riaccendono il ritmo. Gudmundsson che stavolta non fa il turista. Briciole di ottimismo in vista dello scontro salvezza di domenica.

Nicolussi Caviglia – 5 – Lanci fuori misura: le buone intenzioni non bastano.

Kean – 7 – Blocca il risultato con un imperioso colpo di testa, crea i presupposti per il raddoppio. Neshcheret gli nega la doppietta in almeno due occasioni.

Gudmundsson – 7 – Dà una lucidatina al gioco (opaco) dei viola e alla fine sigla il gol del successo.

P.S. “La situazione dello stadio ci sta penalizzando… Giocare con metà dei nostri tifosi è un danno per tutti” parole di Commisso a La Nazione. Come se ad ogni partita il Franchi fosse esaurito. Ieri sera 8.750 paganti… Povero presidente, al quale da Firenze continuano a rifilare bufale su bufale per giustificare una conduzione fallimentare. E lui se le beve tutte, come ha sempre fatto…

