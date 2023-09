Su La Nazione si legge stamani il pensiero del giornalista Stefano Cecchi sulla partita giocata ieri dalla Fiorentina a Genk all'esordio in Conference League. Queste le sue parole: "Dentro una partita ci sono piccole imprese sportive che lasciano il segno. Qualcosa che profuma di valori antichi che resistono allo spirito di plastica del tempo. Per questo, ci fosse oggi un De Amicis a raccontare lo sport, Ranieri con la sua doppietta eroica, credo sarebbe lì, fra il tamburino sardo e la piccola vedetta lombarda, ad aggiungere una pagina al grande libro Cuore del calcio. Una pagina che racconta il riscatto di un ragazzo che non si è arreso al destino, ma, al contrario, ha saputo correggerli con le parole d’ordine dell’impegno e del sacrificio.

Una pagina di sport e di vita che vola oltre il tempo, le mode, lo scetticismo e perfino i soldi folli degli arabi. Che, proprio per il modo con il quale si sono approcciati al calcio, non riusciranno mai a leggere pagine come quella scritta ieri da Ranieri. Cosa non si perdono!".