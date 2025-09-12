Lucca-Piccoli: poteva essere anche a maglie invertite. E adesso i loro sono percorsi diversi, ma con un obiettivo comune

Poteva essere anche a maglie invertite lo scontro offensivo che propone Fiorentina-Napoli di domani sera al Franchi. Le due squadre hanno deciso di puntare forte su due giovani attaccanti italiano, sborsando una cifra considerevole per il loro cartellino.

Le cifre

Roberto Piccoli è arrivato alla Fiorentina per una cifra intorno ai 27 milioni, Lorenzo Lucca a Napoli per 35 totali. Ed è curioso come i due giocatori fossero tra gli obiettivi per l'attacco dell'altra squadra, con la Fiorentina che seguiva l'ex Udinese e i partenopei l'ex Cagliari.

Percorsi diversi obiettivo comune

A Firenze Piccoli ha già testato come di spazio per lui ce ne sarà, mentre Lucca dovrà sgomitare con la presenza di Hojulund. Percorsi diversi ma obiettivo comune: legittimare la cifra spesa dalle squadre per prenderli. E con un occhio in Nazionale, dove dietro Kean-Retegui sembra essere tutto aperto.