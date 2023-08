La Soprintendenza fa vittime anche a Milano: San Siro non si può demolire, c'è il vincolo sul secondo anello

Adesso è ufficiale: San Siro non sarà abbattuto. Non può andare avanti dunque il progetto di Inter e Milan che prevedeva la demolizione della Scala del Calcio e la costruzione a poche decine di metri un nuovo impianto.

A far naufragare il tutto è stato il vincolo posto dalla Soprintendenza sul secondo anello dell'impianto, poi confermato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia. I due club già da mesi hanno iniziato a cercare aree dove costruire i rispettivi impianti, ma l'ipotesi del nuovo San Siro, pur sullo sfondo, restava praticabile. Adesso non lo è più. La Soprintendenza continua a “mietere vittime” dopo i vincoli sul Franchi. Lo riporta gazzetta.it.