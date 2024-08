Giornata di vigilia di gara per la Fiorentina al Viola Park, dove domani arriverà il Montpellier per sfidare la squadra viola in amichevole. Come riporta Radio Bruno, i giocatori gigliati si allenano in due gruppi separati, da una parte coloro che Palladino coinvolgerà nelle rotazioni per le prossime partite e un altro di elementi che per la maggior parte invece non rientrano nei piani della Fiorentina. Da segnalare la regolare presenza di Martinez Quarta, anche se probabilmente l'argentino non sarà disponibile domani contro il Montpellier.

Amrabat lavora separato, ma non è il solo

Tra i giocatori che si allenano a parte c'è Sofyan Amrabat, che lavora separato assieme a ad esempio a Sabiri e Nzola. Il marocchino non vuole restare alla Fiorentina ed è da tempo fuori dal progetto viola.

Chi sta per arrivare al Viola Park

Beltran dovrebbe in arrivo stasera in Italia, lunedì sarà a disposizione. Gonzalez è atteso domani a Firenze, prima di incontrare la dirigenza viola nella giornata di lunedì. Pare scongiurato il problema di Pongracic, uscito anzitempo contro l'Hull City per un lieve risentimento muscolare.