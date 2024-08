"Per Tessmann in viola siamo ai dettagli, il Genoa vuole più soldi per Gudmundsson. Turati nome concreto per la porta della Fiorentina"

Luca Bendoni, giornalista di Gianlucadimarzio.com, ha parlato a Radio Bruno facendo un'ampia panoramica delle trattative di mercato che riguardano la Fiorentina.

‘Il Genoa punta ad alzare la cifra del prestito oneroso per Gudmundsson, perchè…’

“La Fiorentina è molto attiva per dare un altro profilo offensivo e per quanto riguarda centrocampo e porta. Si dovrà capire chi vorrà accelerare per Gonzalez, contesto tra Juventus e Atalanta. La Fiorentina vuole fortemente Gudmundsson e ha già fatto un'offerta con prestito oneroso da 5 milioni più un'opzione di riscatto che può diventare obbligo tra cui presenze e condizioni di squadra. Il Genoa vuole di più per quanto riguarda il prestito oneroso, perchè diventa una garanzia di riscatto, difficile immaginare un oneroso a 10 e un mancato riscatto per una squadra italiana”.

‘Turati primo nome per la porta, Tessmann ai dettagli’

“Per Tessmann in viola la trattativa è alle battute finali, a inizio settimana prossima dovrebbe andare in porto e c'è molta fiducia, da limare solo gli ultimi dettagli. Il Venezia si sta muovendo in tal senso sul mercato. Turati è un nome concreto per la porta, così come De Gea che è stato proposto, il primo però è il nome da seguire maggiormente, per lo spagnolo mancano al momento le condizioni, è una situazione in divenire”.