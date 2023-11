Szczęsny: "Parata su Biraghi normale, non come quella su Muriel. Non abbiamo fatto una partita spettacolare ma molto efficace"

Parola anche al portiere juventino Szczęsny, che ha riconosciuto a Dazn la poca spettacolarità dei suoi contro la Fiorentina: "La parata su Biraghi? Una parata normale, non mi sembrava così difficile, non a livello di quella sulla punizione di Muriel. La deviazione del vento? Speriamo che ci siano sempre deviazioni verso il centro della porta come stasera.

La solidità difensiva è una buona cosa, oggi non abbiamo fatto una grandissima partita a livello offensivo ma dietro abbiamo subito poco, con grande intensità. Non bellissima da vedere, sono d’accordo, ma molto efficace".