La Fiorentina conta di arrivare al rinnovo di Dodô. Il piano di disgelo organizzato dall'ex ds

Arriverà oppure no il rinnovo contrattuale per l'esterno brasiliano della Fiorentina, Dodô?

Piano di disgelo

Il Corriere dello Sport-Stadio prova stamani a fare una fotografia della situazione, scrivendo che, prima di dimettersi, l'ex direttore sportivo, Daniele Pradè, aveva organizzato un piano di disgelo con gli agenti del calciatore. L’idea di base, per quanto riguarda il club, era quella di portare il suo contratto fino al giugno del 2029 con opzione per il 2030.

La fiducia del club mentre il brasiliano…

L’addio del ds ha rallentato il tutto, ma la società viola nutre ancora una buona dose di fiducia sull’esito positivo della trattativa. Qualche dubbio in più c'è invece dalla parte del calciatore che è rimasto scottato da un trattamento che ha sempre considerato ingiusto.