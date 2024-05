Anche dalle parti del Vesuvio tiferanno Fiorentina. La piccola speranza che resta al Napoli per centrare la Conference

Chi lo avrebbe mai detto che i campioni d'Italia dello scorso anno del Napoli si sarebbero ridotti all'ultima giornata per provare a conquistare una qualificazione alle coppe europee. Gli azzurri, dopo una stagione veramente mediocre, possono puntare ancora al nono posto, che in caso di vittoria della Conference League della Fiorentina , sarebbe buono per la terza competizione internazionale per prestigio, ovvero la stessa Conference.

Oggi l'ultima contro il Lecce

La formazione di Francesco Calzona dovrà necessariamente battere oggi il Lecce alle 18:00 e sperare inoltre che il Torino non vinca, allo stesso orario, in casa dell'Atalanta campione in Europa League. Sono dunque tre le condizioni affinché in Campania si “festeggi” l'Europa: vittoria contro il Lecce, Torino che non vince con l'Atalanta, ma soprattutto Fiorentina trionfante in Conference League.

A Napoli tifano Viola

Inutile dire come dalle parti del Vesuvio mercoledì sera si farà un tifo esagerato per la Fiorentina contro l'Olympiakos… a patto che questo pomeriggio si verifichino le due condizioni sopracitate.