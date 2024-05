Terracciano e il riscatto dell'eterno secondo anche grazie a Savorani: ma la Fiorentina perderà il suo mentore

Nella crescita di Pietro Terracciano, passato dai peggiori in A per rendimento a posizioni ben più lusinghiere, c'è molto della mano di Marco Savorani. L'ex preparatore dei portieri di Roma e Tottenham però, come scrive Repubblica, a fine stagione si dedicherà esclusivamente allo staff della Nazionale di Spalletti. Un duro colpo e una grossa lacuna da colmare per Pradè, nella ricostruzione estiva che riguarderà anche la panchina. Terracciano intanto però cerca l'ultimo acuto, in finale ad Atene, per completare l'opera di riscatto da eterno secondo, diventato ormai titolare inamovibile.