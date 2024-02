A Sky Sport ha parlato il difensore viola Luca Ranieri nel post partita di Fiorentina-Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Questo è il calcio, ma non ci siamo abbattuti e abbiamo continuato a combattere. Stasera c'era bisogno di tutti e abbiamo fatto una grande partita, vincendo. Tutti hanno dato l'anima. Dobbiamo essere super felici. Dobbiamo continuare così, altrimenti saremo dei folli. Abbiamo perso tanti punti per strada quest'anno.

Negli spogliatoi a metà gara è stata dura, ma siamo stati bravi a non buttarci giù. Tanta roba. Come mediano abbiamo solo Arthur, ma stasera si è vista la qualità di tutti preparandola bene. Adesso c'è entusiasmo. Rigori? Il nostro tiratore è Nico, è stato sfortunato. Io? Meglio che rimanga in difesa (ride ndr)"