Cosa aspettarsi dallo Jagiellonia: capolista di un campionato tiratissimo, ma il fattore campo non si sente

Il prossimo impegno della Fiorentina sarà in Conference League, giovedì sera, per la gara d'andata del turno di spareggio contro lo Jagiellonia. Ma come ci arrivano i polacchi a questa sfida?

Capolista (per poco)

L'ultima uscita in campionato, per la squadra di Siemieniec, è terminata a reti bianche in casa del Cracovia, quinto in campionato: attualmente, seppur con una classifica incredibilmente corta e congestionata, i prossimi avversari della Fiorentina sono al comando della Ekstraklasa con 36 punti, a +3 dalle due prime inseguitrici: tuttavia, il divario tra primo e ottavo posto è di appena 6 punti. Risulta difficile stabilirne l'andamento per quanto riguarda le partite casalinghe per via del troppo divario, dovuto agli impegni europei dello Jagiellonia, rispetto alle altre (avendo in alcuni casi giocato addirittura quattro partite in meno nel proprio stadio): tuttavia, la media è ben positiva con 18 punti raccolti in 8 partite, figli di 6 vittorie e 2 pareggi.

Poco vantaggio

In Conference, come già noto, i giallorossi si sono qualificati come diciassettesimi, raccogliendo gli stessi punti della Fiorentina ma con peggior differenza reti. In casa, peraltro, non hanno particolarmente brillato, strappando due vittorie di misura contro i maltesi dell'Hamrun e i finlandesi del KuPS, perdendo invece per 1-2 contro il più quotato Rayo Vallecano. Insomma, eccezion fatta per il clima poco ospitale - giovedì la temperatura prevista va dai -4 ai -9 gradi! - il fattore campo non sembra avere particolare rilevanza.