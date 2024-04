Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha analizzato a Radio Bruno Toscana il momento della Fiorentina: “Avverto nell'ambiente l'ossessione di lasciare qualcosa in eredità, di chiudere il ciclo di Italiano e di molti giocatori con un trofeo. Molti in estate se ne andranno, ci sarà una rivoluzione nella rosa e c'è voglia di chiudere in modo vincente”.

“Commisso deve sostituire Barone"

Poi ha aggiunto: “Ora Commisso deve essere presente e riempire il vuoto lasciato da Barone. Ormai finiamo la stagione, ma da giugno la Fiorentina deve avere un team manager che abbia la piena fiducia del presidente e faccia quello che faceva Joe, altrimenti la società rischia di rimanere in mezzo al guado. Riguardo all'allenatore credo che, se verrà preso un giovane, bisognerà affiancargli una struttura societaria consolidata per non fargli incontrare difficoltà”.