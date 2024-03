Il giornalista Marco Bucciantini ha analizzato la situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana, a cominciare dalla sistemazione del centrocampo: “Duncan-Mandragora insieme non è una coppia proponibile, si tratterebbe di una situazione d’emergenza. Come la famosa battuta di Franco e Ciccio, “uno è poco, due sono troppi”. Insieme ad altri li trovo più affidabili, da soli… insomma. Non so come si comporterebbero di fronte a una delle migliori squadre del campionato, la Roma vola”.

“Piano piano si è vista la differenza”

Sul Maccabi Haifa: “Ci vuole uno sguardo onesto sugli avversari, hanno due giocatori imprendibili in velocità. Vediamo l'errore di Ranieri sul terzo gol, ma è anche una bella giocata dell'attaccante. Il problema della Fiorentina è che i danni sono maggiori quando la squadra è equilibrata. Nel secondo tempo, a lungo andare, si è vista tanta differenza”.

“Sono ammirato da De Rossi”

Su De Rossi: “Bello vedere questa città che torna a parlare e cantare di calcio. Sono sorpreso del suo impatto, ma al tempo stesso felice come una pasqua e ammirato. Lui parla solo di calcio e, a differenza di Mourinho, esalta i valori tecnici; quell’altro li mandava in guerra”.