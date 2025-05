L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto durante le trasmissioni di Lady Radio per analizzare il periodo viola e la partita di stasera contro il Venezia.

La partita di stasera

"Stasera sarà una partita sporca - ha commentato l'ex calciatore - il Venezia si batte sempre alla pari, ha pochi punti a causa di limiti strutturali e non per attitudine o capacità di gioco. I risultati delle altre squadre in corsa per la Champions devono dare ulteriore forza alla Fiorentina . La sconfitta di Conference lascia amarezza e stanchezza, ma questa partita è fondamentale e i calciatori saranno concentrati perché conoscono il suo valore. L'assenza di Kean pesa, ma le difficoltà le hanno tutte le squadre, contro la penultima in classifica devi vincere anche se ti manca il bomber.

La stagione di Gudmundsson

Pruzzo ha poi commentato la difficile stagione dell'attaccante islandese Gudmundsson “Al Genoa era decisivo, anche più di Retegui. Era libero di agire come voleva e la squadra lavorava per lui. Alla Fiorentina ha avuto un inizio difficile e quando sembrava essere a posto fisicamente è andato in confusione. Non dobbiamo sottovalutare il rapporto con l'allenatore perché il rendimento di un calciatore passa molto dal feeling con il tecnico. Se fossi io a decidere riscatterei subito Gudmundsson, è uno che può fare venti gol a stagione”.