Spalletti da horror: l'Italia viene eliminata dalla Svizzera a Euro '24. Decisivo un ex obiettivo della Fiorentina

Finisce presto l'Europeo della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. Agli ottavi di finale, la Svizzera ha vinto per 2-0 grazie alle reti di Freuler e Vargas, il primo centrocampista di Vincenzo Italiano al Bologna, il secondo ex obiettivo di mercato della Fiorentina lo scorso gennaio.

Prestazione nettamente insufficiente degli uomini di Spalletti, caduti sotto i colpi di una squadra non più forte ma chiaramente più organizzata. Di Lorenzo, Fagioli e Scamacca fra i peggiori in campo, ma solo Donnarumma si salva, l'unico sufficiente in questa desolante gara. Gli svizzeri di Yakin troveranno una fra Inghilterra e Slovacchia ai quarti.