La Fiorentina non si vuole fermare a Kean. Un altro centravanti italiano per Palladino?

La Fiorentina, dopo aver definito con la Juventus l'arrivo di Kean, vuole continuare ad ultimare l'attacco, reparto che subirà le maggiori modifiche nel corso dell'estate. Niccolò Ceccarini racconta che c'è un altro profilo che piace particolarmente alla Fiorentina.

La Fiorentina non si vuole fermare a Kean

Lorenzo Lucca dell'Udinese, con i contatti che stanno andando in scena anche in queste ore.

La richiesta dell'Udinese

Il club friulano, al termine di questa stagione, ha riscattato il suo cartellino dal Pisa per una cifra di 8 milioni di euro. Le parti non hanno ancora trovato l'intesa, ma la sensazione è che di fronte ad una proposta da 12-13 milioni possa arrivare il via libera per il suo trasferimento a Firenze.