E se non segna Kean... la Fiorentina non vince. Il contributo quasi inesistente degli altri attaccanti viola

Che quella contro l'Udinese non sia stata la miglior partita di Moise Kean, al netto del gol, è fuori discussione. L'attaccante della Fiorentina ha fallito almeno un paio di ottime occasioni, oltre a farsi pizzicare fin troppo spesso in posizione di fuorigioco. Ma, al tempo stesso, occorre dire che l'ex Juventus e Psg soffre di solitudine là davanti.

E gli altri non fanno meglio

Se non ingrana Kean - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il risultato non arriva. Perché la Fiorentina può contare su un parco attaccanti importante numericamente, ma non altrettanto qualitativamente. Sottil, Colpani, Kouame e Ikonè semplicemente non segnano mai, e questo può essere un problema quando le partite si mettono male. Proprio come ieri.